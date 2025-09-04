Bahçelievler’de Toprak Kayması Olmuştu

İNŞAAT ÇALIŞMALARI SIRASINDA TOPRAK KAYMASI YAŞANDI

Bahçelievler’de temel kazı çalışmaları sırasında meydana gelen bir olay, çevredeki vatandaşlar arasında korku yarattı. İnşaat projesinin uygulandığı alandaki temel kazıları sırasında, bitişiğindeki bir binanın giriş yolunda ciddi bir toprak kayması gerçekleşti. Bu durum, vatandaşların binaya giriş ve çıkış yapmalarında büyük zorluklar yaşamasına sebep oldu.

VATANDAŞLARIN REAKSİYONU VE ŞİKAYETLERİ

Olayı yaşayan bina sakinlerinden Fahriye Erat, durum karşısında yaşadıkları şoku dile getirirken, “Bir baktık yürüyecek yolumuz yok. Binamız vardı ama ayak atacak yerimiz, merdivenimiz yoktu, uçurum gibi olmuştu orası. Korktuk, panikledik” ifadeleriyle durumu açıkladı. Yaşanan toprak kayması nedeniyle tepki gösteren vatandaşlar, geçici çözümlerle durumu aşmaya çalıştı.

GEÇİCİ KÖPRÜ İLE ÇÖZÜM BULUNDU

Soruna müdahale eden inşaat firması yetkilileri, vatandaşların giriş-çıkışını sağlamak adına binanın girişine demir ve tahtalardan oluşan geçici bir köprü inşa etti. Fahriye Erat, bu süreçte yıkım işlemlerinin çevreye verdiği rahatsızlıklardan da şikayetçi oldu ve bahçe katında oturduğunu belirterek, “Tozu, pisliği ve sesini çekiyoruz” dedi. Ayrıca, eski binaların çok bitişik yapılmasının bu tarz sorunlara yol açtığını ve “Zarar da verebiliyor. Benim demirlerim mermerlerim kırıldı” şeklinde ekledi.

BELEDİYEDEN CEZA VE UYARI

İnşaat yetkililerinin, temel çalışmaları tamamlandıktan sonra binanın giriş yolunu yeniden yapacağı bildirildi. Bahçelievler Belediyesi ekipleri, konuyla ilgili yaptıkları incelemelerde inşaat firmasına ceza keserek gerekli önlemleri alması için uyarılarda bulundu.