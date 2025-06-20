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Bahçelievler’de Yangın, 10 Araç Yandı

YANGIN BAHÇELİEVLER’DE ÇIKTI

Bahçelievler’de bulunan oto sanayi sitesindeki bir tamirhanede çıkan yangın, çevresindeki iş yerlerine de sıçrayarak büyük hasara yol açtı. Olay, Kocasinan Mahallesi Ordu Caddesi üzerindeki sanayi sitesinde, bilinmeyen bir sebeple patlak verdi. Yangın kısa sürede büyüyerek çevredeki diğer tamirhanelere yayıldı ve zaman zaman patlama sesleri duyuldu.

İTFAİYE VE EKİPLER MÜDAHALEDE BULUNDU

Yangın ihbarı üzerine hemen olay yerine itfaiye, polis ve sağlık ekipleri yönlendirildi. Çevre ilçelerden de destek itfaiye araçları geldi. Patlamalar ve yükselen alevlerin etkisiyle yangına müdahale eden ekipler zorlandı. Yaklaşık bir saat süren çalışmaların ardından yangın kontrol altına alınarak söndürüldü. Yangında çok sayıda iş yeri hasar görürken, 10 araç da yanarak kullanılamaz hale geldi.

ÖNEMLİ

Haberler

Yangında 10 Araç Yandı. Çok Sayıda İş Yeri Zarar Gördü

Bahçelievler'deki oto sanayi sitesinde çıkan yangın, birçok iş yerini etkilerken 10 aracı da kullanılamaz hale getirdi. İtfaiye ekipleri yangını söndürmekte güçlük çekti.
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Bahçelievler Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

Bahçelievler'deki oto sanayi sitesinde bir tamirhanede çıkan yangın, patlamalarla birlikte birçok araca zarar verdi. İtfaiye kısa sürede yangını kontrol altına aldı ve inceleme başlatıldı.

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