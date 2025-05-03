Haberler

Bahçelievler’deki Binanın Balkonu Yıkıldı

BALKONUN YIKILDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIYOR

Bahçelievler’de kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen bir binanın balkonu, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremde çöktü. Balkonun yıkıldığı anlarda, vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar saniye saniye kameraların kaydına geçti.

DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK

Olayın meydana gelmesiyle birlikte, çevredeki insanların durumu hızlıca fark ederek kaçışması dikkat çekti. Görüntüler, depremin olumsuz etkilerini ve anında yaşanan paniği gözler önüne serdi.

ÖNEMLİ

Haberler

Bursa’da Mobilya İmalathanesinde Yangın Çıktı

İnegöl'deki bir mobilya imalathanesinde meydana gelen yangın, itfaiye ekipleri tarafından söndürüldü. Yangının nedenine dair inceleme başlatıldı.
Haberler

Reeder Samsunspor, Eyüpspor’a karşı savaşacak

Reeder Samsunspor, Trendyol Süper Lig'in 34. haftasında Eyüpspor ile mücadele edecek. Teknik direktör Thomas Reis, güçlü bir rakip karşısında iyi bir sonuç hedeflediklerini ifade etti.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.