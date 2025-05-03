Bahçelievler’deki Binanın Balkonu Yıkıldı

BALKONUN YIKILDIĞI ANLAR KAMERALARA YANSIYOR
Bahçelievler’de kentsel dönüşüm nedeniyle tahliye edilen bir binanın balkonu, Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi açıklarında gerçekleşen 3.7 büyüklüğündeki depremde çöktü. Balkonun yıkıldığı anlarda, vatandaşların panik içinde kaçıştığı anlar saniye saniye kameraların kaydına geçti.
DEPREM ANINDA YAŞANAN PANİK
Olayın meydana gelmesiyle birlikte, çevredeki insanların durumu hızlıca fark ederek kaçışması dikkat çekti. Görüntüler, depremin olumsuz etkilerini ve anında yaşanan paniği gözler önüne serdi.