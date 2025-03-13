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Bahçelievler’deki Cinayetin Şüphelileri Yakalandı

ŞÜPHELİLERİN YAKALANMASI

İstanbul Bahçelievler’de 16 yaşında bir çocuğu silahla vurup öldüren şüpheliler yakalandı. Olay, Bahçelievler Zafer Mahallesi’nde 6 Mart günü akşam saat 18.00 sıralarında meydana geldi. Sokakta sohbet eden Hüseyin Asil ve iki arkadaşı, silahlı saldırıya uğrayarak hastaneye kaldırıldı. Ancak 16 yaşındaki Hüseyin Asil, tüm müdahalelere rağmen yaşamını yitirdi.

OLAYIN TANIKLARI

Olayın ardından polis ekipleri hemen çalışma başlattı. Gencin arkadaşı E.B., ilk ifadesinde sokakta oturdukları sırada, isimleri bilinmeyen iki şahsın yanlarına gelerek kendilerine ateş açtığını söyledi. E.B., bu sırada yaralandıklarını belirtti ve saldırının nedenini bilmediğini, ayrıca husumetlisinin bulunmadığını ifade etti.

ŞÜPHELİLERİN ADLİ İŞLEMLERİ

Saldırıyı gerçekleştiren kişilerin Ö.K. ve B.K. olduğu tespit edilerek yakalandılar. Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüphelilerden B.K., adliyeye sevk edildi. Olayla ilgili soruşturma devam ediyor.

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