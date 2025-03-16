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Bahçelievler’deki İntihar Girişimi Engellendi

İNTİHAR GİRİŞİMİNE MÜDAHALE

İstanbul Bahçelievler’de bir alışveriş merkezinin teras katında intihar girişiminde bulunan bir kişi, ekiplerin çabaları sonrasında ikna edildi. Yenibosna Merkez Mahallesi’nde yer alan Starcity Outlet alışveriş merkezinde, işsiz olduğu öğrenilen Zeki P. isimli adam, teras kat korkuluklarını aşarak kenarına oturdu.

EKİPLER OLAY YERİNDE

Olayın ardından çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine polis, itfaiye, AFAD ve sağlık ekipleri hızla olay yerine yönlendirildi. İtfaiye, olası bir atlama durumuna karşı tedbir olarak adamın atlama yapabileceği alana atlama yatağı yerleştirdi. Bu sırada polis ekipleri de alışveriş merkezinin çevresinde güvenlik önlemleri aldı.

UZUN ÇALIŞMALAR SONUCUNDA İKNA OLDU

Zeki P., ekiplerin uzun süren çabaları sonucunda ikna edilerek kendi isteğiyle bulunduğu yerden çıkarıldı. Polis, olayla ilgili daha detaylı bir çalışma başlattı.

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