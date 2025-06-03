Bahçelievler Elektrik Kesintisi Bilgileri Mevcut

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA AÇIKLAMALAR

Bahçelievler’deki elektrik kesintisi ile ilgili BEDAŞ’ın duyurusuyla araştırmalar devam ediyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nden (BEDAŞ) alınan bilgilere göre, 4 Haziran 2025 tarihinde İstanbul’un çeşitli bölgelerinde belirli zaman dilimlerinde elektrik kesintileri yaşanacak. “İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesilecek, İstanbul’da elektrik ne zaman gelecek?” soruları gündemde yer alıyor. Elektrik kesintileri detayları ile birlikte güncel olarak takip edilebilir.

BÜYÜK HAZİRAN KESİNTİLERİ

Kesintilerin nedeni “Abone/Şube Bağlantısı” olarak belirlendi. Bahçelievler, Merkez-Bahçelievler mahallesi, Hareket Ordusu sokaklarında elektrik kesintisi 04/06/2025 tarihleri arasında 09:00 ile 12:00 saatleri arasında yapılacak. Ayrıca, aynı gün saat 09:00 ile 11:00 arasında “Hattat Kamil, Komik Hasanefendi, Udi Nevrez, İskender Fahrettin” sokaklarında da benzer kesintiler yaşanacak.

DİĞER ETKİLENEN BÖLGELER VE ZAMANLAR

Bahçelievler’in yanı sıra, Güngören ilçesinde de kesintiler gerçekleşecek. “Cömerttürk, Rasim Paşa, Zeynep Kamil” sokakları, 04/06/2025 tarihinde 10:00 ile 13:00 saatleri arasında elektrik alamayacak. Bahçelievler, Merkez-Kocasinan bölgesindeki “Hare, Miskanber, Oktay, Ordu, Otlak, Turgutreis 2, Şehit Fikret Söğütler” sokakları ise 10:00 ile 12:00 saatleri arasında etkilenecek.

KESİNTİ SÜRELERİ VE TEDBİRLER

Son olarak, Bahçelievler, Merkez-Bahçelievler mahallesi, “Hareket Ordusu, Karikatürist Ramis, İstanbul Şehitleri” sokakları da kesintiden etkilenecek. Bu bölgelerde elektrik kesintisi, 11:00 ile 14:00 saatleri arasında yapılacak. BEDAŞ, elektrik kesintisinin İş Sağlığı ve Güvenliği’ni de gözeterek gerçekleştirileceğini duyurdu.