Bahçelievler Elektrik Kesintisi Bilgisi

BAHÇELİEVLER’DE ELEKTRİK KESİNTİSİ TARİHLERİ

BEDAŞ elektrik kesintisi listesi kapsamında, Bahçelievler’deki elektrik kesintileri 20 Haziran tarihinde gerçekleşecek. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi’nin yaptığı açıklamaya göre, İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri görülecek. Kesintilerin hangi ilçelerde olacağı ve ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

KESİNTİLERİN NEDENİ VE ETKİLENEN GÜZERGAH

Kesintinin nedeni olarak Bakım Çalışması-Kapsamlı TM Bakımı gösteriliyor. 20 Haziran günü saat 09:00 ile 17:00 arasında Bahçelievler’de, özellikle Yeni Bosna Merkez mahallesi içerisinde yer alan Arif Ağa, Aşık Veysel, Dede Efendi, Neyzen Tevik, Sanayi Sitesi, Yalçın Koreş sokaklarında elektrik kesintisi yapılacak. Bunun yanı sıra, Bağcılar ilçesinin Bağlar mahallesindeki 59., 60. ve Şehit Hasan Uzun sokakları da kesintiden etkilenecek.

KESİNTİLERDEN ETKİLENEN DİĞER BÖLGELER

Kesinti nedeniyle iş sağlığı ve güvenliğinin gözetileceği ifade ediliyor. Aynı tarih aralığında, Bahçelievler haftasında Güneşli Yolu ve Ziya Taşkent sokaklarının da elektrik kesintisinden etkileneceği belirtiliyor. Tüm bu bilgiler doğrultusunda, İstanbul’daki elektrik kesintileri ile ilgili güncel duruma dikkat etmek gerekiyor.