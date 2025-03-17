Bahçelievler Elektrik Kesintisi Ne Zaman?

ELEKTRİK KESİNTİLERİ HAKKINDA GÜNCEL BİLGİLER

Bahçelievler’deki elektrik kesintileri BEDAŞ’ın elektrik kesintisi listesi ile araştırılıyor. Boğaziçi Elektrik Dağıtım Şirketi, 18 Mart günü İstanbul’un çeşitli bölgelerinde farklı sürelerde elektrik kesintileri yaşanacağını duyuruyor. İstanbul’da hangi ilçelerde elektrik kesintisi olacak ve elektrik ne zaman geri gelecek? İşte İstanbul’daki güncel elektrik kesintileri ile ilgili detaylar…

KESİNTİLERİN DETAYLARI

18 Mart 2025 tarihinde, 09:00 – 15:00 saatleri arasında abone ve şube bağlantısı nedeniyle elektrik kesintisi uygulanacak. Bahçelievler ilçesinin Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi Yuvam Sokak bölgelerinde bu kesinti gerçekleşecek.

Aynı gün, yine 09:00 – 15:00 saatleri arasında bakım çalışması nedeniyle başka bir kesinti uygulanacak. Yine Bahçelievler ilçesindeki Merkez-Fevzi Çakmak Mahallesi’nde Hendek, Hendek Çıkmazı, Hüseyin Şahin, Nenehatun Sokak bölgeleri etkilenecek.

KAPSAMLI BAKIM ÇALIŞMALARI

18 Mart 2025 tarihinde, 09:00 – 17:00 saatleri arasında kapsamlı trafo merkezi bakımı nedeniyle elektrik kesintisi yapılacak. Bahçelievler ilçesinin Merkez-Kocasinan Merkez Mahallesi’nde HARE, HASTANE, ORDU, TURGUTREİS 2, YALAZ 1 sokakları; Soğanlı Mahallesi Cumhuriyet 1, Kemal Sunal, Sezer, Tezer, Tuna, Çavuşpaşa sokakları; ve Şirinevler Mahallesi Akgün, Hastane sokak bölgeleri bu kesintiden etkilenecek.

Bütün bu elektrik kesintileri, iş sağlığı ve güvenliği göz önünde bulundurularak gerçekleştirilecektir.