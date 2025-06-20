Bahçelievler Oto Tamirhanesinde Yangın Çıktı

YANGIN BAHÇELİEVLER’DE OTO SANAYİ SİTESİNDE PATLA MALARLA BERABER MEYDANA GELDİ

Bahçelievler’deki oto sanayi sitesinde bulunan bir oto tamirhanesinde yangın olayına neden oldu. Yangında yaşanan patlamalar sonucunda birçok araç kullanılamaz duruma geldi. Yangın, saat 00.30 civarında Kocasinan Mahallesi’ndeki Ordu Caddesi üzerinde gerçekleşti. Edinilen bilgilere göre, henüz bilinmeyen sebeplerle başlayan yangın, kısmi patlamalarla birlikte tamirhaneyi sararak büyüdü.

OLAY YERİNE SEVK EDİLEN EKİPLER

Olay yerine hızla çok sayıda itfaiye, sağlık, polis ve elektrik ekipleri yönlendirildi. İtfaiyenin yaklaşık bir saatlik çalışması sonucunda yangın tamamen söndürüldü. Tamirhane içinde bulunan yaklaşık 10 araç, alevlerin arasında kalarak kullanılmaz hale geldi. İtfaiye ekipleri, tamirhane ve yanmış araçlara da müdahalede bulundu.

DUMAN SANAYİ SİTESİNİ SARDI

Yangın sırasında yoğun duman sanayi sitesini kaplarken, geriye ölü ya da yaralı olmadan sadece maddi hasar oluştu. Yangının çıkış sebebiyle ilgili inceleme başlatıldı.