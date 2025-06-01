Bahçelievler Pazarı’nda Kavga Yaşandı

Pazarda Tartışma Kavga Çıkardı

Bahçelievler’de bir pazarda yaşanan olayda, iki satıcı arasındaki tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü. Olay anları, bir pazarcının bir kadına yumruk attığı anları kameraya yansıttı.

Tartışma Kavgaya Dönüşüyor

Elde edilen bilgilere göre, olay Yenibosna’da kurulan pazarda meydana geldi. İki pazarcı, ürünleri yerleştirme konusunda anlaşmazlık yaşadı. Tartışma, halk arasında kargaşa yaratacak şekilde hızla kavgaya dönüştü. Olay yerine polis ekipleri sevk edildi ve pazarcıların yakınları da tartışmaya dahil oldu. Bu esnada, bir pazarcının, tartıştığı kadına yumruk attığı görüntülendi.

Polis Müdahale Ediyor

Kadının yakınlarından biri, pazarcıya saldırmaya çalıştı. Fakat araya giren polis ekipleri, kavgaya karışanları sakinleştirerek durumu kontrol altına aldı. Her iki taraf da birbirinden şikayetçi oldu ve ifade vermeleri için karakola götürüldü. Olay, İstanbul’un yoğun pazarlarında sıkça yaşanan gerginlikleri bir kez daha gözler önüne serdi.