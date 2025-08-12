Bahçelievler Su Kesintisi Bilgisi Açıklandı

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ BİLGİLERİ

Bahçelievler’deki su kesintisine dair bilgiler paylaşıldı. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamaya göre, 12 Ağustos günü İstanbul’un bazı bölgelerinde su kesintisi yaşanacak. Su kesintisinin ne zaman sona ereceği merak ediliyor.

SULAR NE ZAMAN GELECEK?

İSKİ’nin Bahçelievler’deki su kesintisi ile ilgili açıklaması şu şekilde: Etkilenen mahalle Merkez Mahallesi olarak belirtildi. Arıza sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen sorun nedeniyle 150 mm çaplı şebeke hattındaki arıza olarak açıklandı. Kesinti, 12 Ağustos 2025 tarihinde saat 15:13 itibarıyla başlayacak ve tahmini olarak 18:00’de sona erecek.

DETAYLI BİLGİ İÇİN İLETİŞİM

Vatandaşların, su kesintisi ile ilgili daha fazla bilgi almak için ALO 185 hattını aramaları öneriliyor.