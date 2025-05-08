Bahçelievler Su Kesintisi Duyuruldu

BAHÇELİEVLER SU KESİNTİSİ HAKKINDA BİLGİLER

İstanbul’da su kesintisi yaşanacak yerler arasında Bahçelievler de bulunuyor. İstanbul Su ve Kanalizasyon İdaresi (İSKİ) tarafından yapılan açıklamada, 8 Mayıs günü meydana gelecek su kesintileri hakkında detaylar paylaşıldı. Bu durum, su kaynaklarını etkileyen bir arıza sebebiyle gerçekleşiyor.

SU KESİNTİSİNİN DETAYLARI

Etkilenen mahalle olarak Bahçelievler Mahallesi belirtildi. Kesintinin sebebi, içme suyu hatlarında meydana gelen 100 mm çaplı şebeke hattı arızası. Su kesintisinin başlangıç tarihi 08 Mayıs 2025 saat 14:48 olarak belirlendi. Tahmini bitiş tarihi ise 8 Mayıs 2025 saat 19:00.

HAZIRLIKLAR VE İLETİŞİM BİLGİLERİ

Kesintiyle ilgili daha fazla bilgi almak isteyenler için İSKİ’nin ALO 185 hattı üzerinden iletişime geçmeleri öneriliyor. Bu, Bahçelievler’de su kesintisi hakkında daha net bilgi edinmeyi sağlıyor. Herkesin planlarını buna göre yapması önem taşıyor.