Bahçelievler Su Kesintisi Merak Ediliyor

Bahçelievler’de 11 Haziran’da yaşanan su kesintisi, vatandaşların en fazla merak ettiği konulardan biri haline geldi. Bahçelievler’de birçok mahallede su akışı durdu ve İSKİ’den gelen açıklamalar, halk tarafından dikkatle takip ediliyor. Özellikle “Bahçelievler’de sular ne zaman gelecek?” sorusu gün boyunca araştırılıyor.

SU KESİNTİSİ NEDENLERİ

İSKİ’nin yaptığı açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışında bulunan ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları ile birlikte Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ve Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi yapılacağı açıklandı. Bu çalışmalar dolayısıyla, 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler belirlendi.

SU KESİNTİSİNDEN ETKİLENEN BÖLGELER

Açıklamada, su kesintisinden etkilenecek mahalleler şöyle sıralandı: “Bahçelievler’de Bahçelievler (bir kısmı), Yenibosna Merkez (bir kısmı), Çobançeşme (bir kısmı), Hürriyet (bir kısmı), Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak (bir kısmı), Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler (bir kısmı) ve Siyavuşpaşa (bir kısmı) mahalleleri. Bağcılar’da Mahmutbey (bir kısmı), 15 Temmuz (bir kısmı), Bağlar (bir kısmı), Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak (bir kısmı), İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar (alt kısmı), Sancaktepe, Kemalpaşa (alt kısmı), Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri. Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi (bir kısmı) ve Güneştepe mahalleleri. Esenler’de ise Fatih Mahallesi (bir kısmı).”

İskenderlik su kesintisi, bölge halkı için önemli bir konu durumunda ve gelişmeler dikkatle izleniyor.