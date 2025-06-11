Bahçelievler Su Kesintisi Sorgulama Bilgisi

SU KESİNTİSİ NEDENİ HAKKINDA BİLGİLER YER ALIYOR

Bahçelievler’de 11 Haziran tarihinde meydana gelen su kesintisi, bölgedeki vatandaşların en fazla ilgi gösterdiği konular arasında bulunuyor. Bu su kesintisi nedeniyle pek çok mahallede su akışı durdu ve İSKİ’den gelen bilgiler, halk tarafından dikkatle izleniyor. Özellikle “Bahçelievler’de sular ne zaman gelecek?” sorusu, gün boyunca sıkça araştırılan bir konu oluyor. İSKİ’nin yaptığı açıklamada, Bahçelievler Terfi Merkezi çıkışındaki ana isale hatlarında elektromanyetik debimetre ve iğne vana çalışmaları yapılacağı bilgisi verildi. Ayrıca, Soğanlı Mahallesi Bağcılar hattı ile Kocasinan hattında kelebek vanaların elektromekanik ekipman değişimi gerçekleştirileceği ifade edildi.

ETKİLENEN BÖLGELER VE MAHALLELER

Yine İSKİ’nin açıklamasında, çalışmalar dolayısıyla 11 Haziran Çarşamba günü 10.00-00.00 saatleri arasında su verilemeyecek bölgeler belirtildi. Bu kapsamda Bahçelievler’de, Bahçelievler’in bir kısmı, Yenibosna Merkez’in bir kısmı, Çobançeşme’nin bir kısmı, Hürriyet’in bir kısmı, Kocasinan Merkez, Zafer, Fevzi Çakmak’ın bir kısmı, Cumhuriyet, Soğanlı, Şirinevler’in bir kısmı ve Siyavuşpaşa’nın bir kısmı gibi mahalleler yer alıyor. Ayrıca, Bağcılar’da Mahmutbey’in bir kısmı, 15 Temmuz’un bir kısmı, Bağlar’ın bir kısmı, Barbaros, Yıldıztepe, Fevzi Çakmak’ın bir kısmı, İnönü, Yenigün, Merkez, Çınar’ın alt kısmı, Sancaktepe, Kemalpaşa’nın alt kısmı, Yavuz Selim, Kazım Karabekir ve Hürriyet mahalleleri de etkileniyor. Güngören’de Haznedar, Güven, Akıncılar, Mareşal Çakmak, Merkez, Sanayi’nin bir kısmı ve Güneştepe mahalleleri de bu kesintiden etkileniyor. Ayrıca Esenler’de Fatih Mahallesi’nin bir kısmında da su akışı duracak.

ÇALIŞMALARIN AMACI

İSKİ, bu su kesintilerinin ardından yapılacak çalışmaların, sistemin verimliliğini artırarak suyun kalitesini iyileştireceğini belirtiyor. Uzun vadede bu tür bakım ve onarım işlemleri, su altyapısının sağlamlığını ve sürdürülebilirliğini sağlamak açısından büyük önem taşıyor.