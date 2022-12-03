Bahçeli’nin acı günü

TAG Otoyolu’nda meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli’nin Osmaniye’den Şanlıurfa’ya küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı. Kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu’nun ise MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin amcasının oğlu olduğu öğrenildi.

Kaza, dün akşam saatlerinde Tarsus-Adana-Gaziantep Otoyolu Gaziantep batı gişeleri ile kuzey gişeleri arasında meydana geldi. İddiaya göre, Adana istikametinden Şanlıurfa istikametine seyir halinde olan 03 ABR 672 plakalı Toyota marka otomobil, önünde seyir halinde olan Orhan Sarı idaresindeki tıra arkadan çarptı.

Meydana gelen feci kaza sonrası ortalık savaş alanına dönerken, araçta bulunan Ahmet Fettahlıoğlu (66) ile Fadime Sevimli (62) olay yerinde hayatını kaybetti. Feci kazada 2’si ağır toplam 5 kişi ise yaralandı.

KÜS OLAN İKİ AİLEYİ BARIŞTIRMAYA GİDİYORLARMIŞ

Meydana gelen feci kazada ölen Ahmet Fettahlıoğlu ve Fedime Sevimli ile araçta bulunan diğer 5 kişinin Osmaniye’den Şanlıurfa’nın Siverek ilçesine küs olan iki aileyi barıştırmaya gittikleri ortaya çıktı.