Bahçeli’nin danışmanı istifa etti

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olan eski Hakimler ve Savcılar Kurulu üyesi Hamit Kocabey görevinden istifa etti.

MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin danışmanı olan Eski Hakimler ve Savcılar Kurulu (HSK) üyesi Hamit Kocabey, “MHP Genel Başkanı Hukuk Danışmanlığı” görevinden istifa etti. Kocabey ayrılma gerekçesini “sağlık sorunları” olarak açıkladı.

MHP kontenjanından HSK yeliğine seçilen ve 14 Ekim 2021’de bu görevinden istifa eden Kocabey, istifasının ardından Bahçeli ile olan fotoğrafını paylaşmış ve istifa kararını Bahçeli ile yaptığı istişare sonunda aldığını söylemişti. Kocabey, daha sonra Bahçeli’nin ve partinin hukuk danışmanlığına getirilmişti. Kocabey dün bu görevinden de istifa etti. Kocabey, istifasına ilişkin yaptığı açıklamada “Değerli dostlar; uzun bir süre kamu hizmeti ve siyaset ile iştigal ettik, sağlığımızı ikinci plana attık, kronik sağlık sorunları ve tedavi süreci nedeniyle MHP’deki görevimden ayrılmış bulunmaktayım. Saygılarımla” ifadelerine yer verdi.