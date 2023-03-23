Bahçeli’nin ismi kent meydanına verildi

Milliyetçi Hareket Partisi Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin ismi Manisa’nın Salihli ilçesindeki kent meydanına verildi.

MHP Lideri Bahçeli’nin ismi, Manisa Salihli’deki kent meydanına verildi. Konuya ilişkin açıklama yapan MHP’li Salihli Belediye Başkanı Zeki Kayda, tüm yapım işleri Park ve Bahçeler Müdürlüğü ekiplerince tamamlanarak ilçenin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılında hizmete açılan Kent Meydanına, MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli’nin isminin verildiğini duyurdu.

Manisa Büyükşehir Belediye Meclisi Mart ayı ikinci oturumunda gündeme alınan Salihli Kent Meydanına isim verilmesi talebinin görüşüldüğünü ifade eden Başkan Kayda, şu ifadeleri kullandı:

“Manisa Büyükşehir Belediye Başkanımız Cengiz Ergün ile değerli meclis üyelerimiz, oy çokluğu kararıyla ilçemize kazandırdığımız Kent Meydanına, liderimiz Genel Başkanımız Devlet Bahçeli’nin ismini verdiler. Cengiz Başkanıma ve değerli meclis üyesi arkadaşlarıma ayrı ayrı teşekkür ediyorum. Belediyemiz tarafından tüm yapım maliyetleri karşılanarak Salihli’mizin düşman işgalinden kurtuluşunun 100. yılı olan 2022’de hizmete açtığımız ve geçtiğimiz günlerde diktiğimiz 50 metrelik dev bayrak direğine çektiğimiz şanlı bayrağımızla taçlandırdığımız Devlet Bahçeli Kent Meydanımız, toplam 25 bin metrekare kullanım alanı, 100. Yıl Heykeli, 7 bin metrekare tören alanı, 1 adet sahne, dinlenme alanları, 4 adet büfe, süs havuzları ve renkli aydınlatmalarıyla her geçen gün büyüyen, gelişen ilçemize modern bir görünüm kazandırdı. Salihli’mize hayırlı ve uğurlu olsun” dedi.