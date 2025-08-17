Haberler

Bahçesaray’da Yangın, İtfaiye Söndürdü

VAN’DA YANGIN BÜYÜK GÜÇLÜKLERE RAĞMEN SÖNDÜRÜLDÜ

Bahçesaray ilçesine bağlı Yaylakonak Mahallesi ile Çömlekçi Mahallesi’nin ortak arazisinde meydana gelen yangın, itfaiye ve mahalle sakinleri tarafından kontrol altına alındı. Arazinin dik ve engebeli yapısı, yangın söndürme çalışmalarını zorlaştırdı.

KÜÇÜK ARAÇLAR YANGIN BÖLGESİNE GİREMEDİ

Yangının çıktığı alan, araçların giremeyeceği bir konumda olduğu için, mahalle sakinleri yangına müdahale etmekte büyük bir gayret gösterdi. Uzun uğraşlar sonucunda itfaiye ekipleriyle birlikte yangın başarılı bir şekilde söndürüldü. Bu süreçte, yerel halkın yardımları yangının kontrol altına alınmasında önemli rol oynadı.

Haberler

Isparta’nın Yalvaç İlçesinde Yangın Sönmüş

Yalvaç'ta bir depoda başlayan yangın, bitişiğindeki eve sıçradı. İtfaiye, hızlı müdahaleyle yangını kontrol altına almayı başardı.
Haberler

TŞOF Yatırımları Hizmet Kalitesini Artırıyor

Yeni plaka basım fabrikası Sincan OSB'de kurulurken, Türkiye Şoförler ve Otomobilciler Federasyonu, Sivrihisar ve Didim tesislerinde yenileme çalışmalarıyla ulaşım esnafının sorunlarını çözmeyi amaçlıyor.

