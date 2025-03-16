Bahçeşehir, Bursaspor’u Farklı Geçti

BAHÇEHİR KOLEJİ, BURSA’NIN ÖNDE GİDENİ OLDU

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 21. haftasında Bahçeşehir Koleji, Sinan Erdem Spor Salonu’nda karşılaştığı Bursaspor’u 92-67’lik sonuçla yenerek önemli bir galibiyet elde etti. Bu karşılaşmada hakemlik yapan isimler Kerem Baki, Mehmet Serdar Ünal ve Özge Şentürk Bayraktar oldu.

BAHÇEHİR KOLEJİ’NDE KİMLER ÖNE ÇIKTI?

Bahçeşehir Koleji, bu maçı 19-12’lik ilk periyot avantajı ile başlattı ve devreyi 26-20 önde tamamladı. Takımın oyuncularından Tai Odiase 12, Şehmuz Hazer 12, Furkan Korkmaz 18, Kenan Sipahi 14 ve Marko Simonovic 12 sayı kaydetti. Başantrenör Dejan Radonjic yönetimindeki takım, genel olarak etkileyici bir performans gösterdi.

BURSASPOR UNUTULMAYACAK KAYIPLARLA DÖNDÜ

Bursaspor ise, David DeJulius’un 17 sayı ile öne çıktığı maçta, Alexandre Gavrilovic 3, Donte Grantham 6, Sarper David Mutaf 15, David Michineau 9 ve Jaylon Brown 14 sayı ile mücadele etti. Başantrenör Serhat Kavut’un ekibi, karşılaşmayı 22-15’lik üçüncü periyotla bitirerek, Bahçeşehir Koleji karşısında istediği sonucu alamadı.