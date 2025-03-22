Bahçeşehir’de Coşkulu Nevruz Kutlaması Yapıldı

NEVRUZ BAYRAMI COŞKUSU

Bahçeşehir Üniversitesi’nde öğrenim gören Türk Dünyası öğrencileri, baharın gelişini simgeleyen Nevruz Bayramı’nı büyük bir coşkuyla kutladı. Üniversite bahçesinde gerçekleştirilen etkinlikte, kurulan stantlarda öğrenciler, kendi ülkelerinin kültürel öğelerini ve yemeklerini tanıttı. 21 Mart tarihinde, baharın başlangıcı olarak kutlanan Nevruz Bayramı, birçok ülkede, özellikle de Türkiye Cumhuriyetleri’nde gelenek haline gelmiş bir bayram olarak dikkat çekiyor. Eğitim için Türkiye’de bulunan Bahçeşehir Üniversitesi (BAU) öğrencileri, bu yıl Nevruz heyecanını, ailelerinden uzak olmalarına rağmen okul ortamında yaşadılar.

BÜYÜKELÇİLER VE KONSOLSOLOSLAR ETKİNLİĞE KATILDI

Üniversitenin Türk Dünyası Kulübü’nün organizasyonunda düzenlenen nevruz etkinliğine, birçok büyükelçi ve konsolos katıldı. Kazakistan Ankara Büyükelçisi Yerkebulan Sapiyev, Kazakistan İstanbul Başkonsolosu Nuriddin Amankul, Özbekistan İstanbul Başkonsolosu Sherzod Abdunazarov, Kırgızistan İstanbul Konsolosu Tokobaev Arslan Mukanovich, Türkmenistan İstanbul Konsolos Yardımcısı Begmammet Keljayev ve daha birçok temsilci etkinlikte yer aldı. Etkinliğin ev sahipliğini ise BAU Rektörü Prof. Dr. Esra Hatipoğlu üstlendi.

KÜLTÜREL ZENGİNLİKLER SERGİLENDİ

Güney Kampüs bahçesinde düzenlenen etkinlikte, Azerbaycan, Kazakistan, Kırgızistan, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti, Özbekistan, Türkmenistan ve Macaristan gibi ülkelerin stantları açıldı. Öğrenciler, milli kıyafetleriyle bu stantlarda, kültürel öğelerini ve yemeklerini tanıttı. Türkiye’den öğrencilere ise yumurta boyama ve ebru sanatı gibi aktiviteler yer aldı. Nevruz Bayramı’nın coşkusu yöresel danslar ve şarkılarla daha da dikkat çekti.

AZERBAYCANLI ÖĞRENCİLERDEN ÖZEL PERFORMANS

Nevruz etkinlikleri kapsamında, Azerbaycanlı öğrenciler tarafından hazırlanan özel bir gösterim gerçekleştirildi. Konferans salonunda düzenlenen bu etkinlikte, Azerbaycan Kültür Merkezi’ne bağlı olan Azerbaycan Rüzgarı grubu sahne aldı. Elnare Abdullayeva, Fexri Nicat Kasım ve BAU Konservatuvar Müdürü Dr. İsmet Aydın, Azerbaycan’a ait şarkıları seslendirdiler.

KÜLTÜREL ÇALIŞMALAR VE DESTEK

Türk Dünyası Kulübü Başkan Yardımcısı Melih Topoyan, etkinliğin uzun zaman önce başladığını vurgulayarak, “Bütün yönetim kurulumuz ile 4-5 aydır planlıyoruz. Üniversitemizde bulunan ve Türki devletlerden gelen tüm öğrencileri bir araya getirmek istedik. Herkes kendi ülkesine özel stantlar açtı. Burada yumurta boyama, ebru sanatı, moda gibi çeşitli workshoplar yapılacak. Türk devletlerinin geleneksel kıyafetleri sergilenecek ve katılımcılar kültürlerini yansıtan sahne performansı sergileyecekler” şeklinde açıklamalarda bulundu.

KAZAKİSTAN VE KIRGIZISTAN ÖĞRENCİLERİNDEN GÖRÜŞLER

Kazakistan’dan Türkiye’ye eğitim için gelen Elmira Tass, “Bugün Nevruzu kutlamak için burada toplandık. Birlikte çok güzel etkinlikler düzenleyeceğiz. Türkiye’de okuyoruz, ama burada kendi kültürlerimizi de tanıma fırsatı buluyoruz. Standımıza Kazak yemekleri getirdik. Türkiye’de kendimi çok yabancı hissetmiyorum, burada herkes çok sıcakkanlı” dedi. Kırgızistan’dan gelen Anzhelika Uturova ise, “Böyle bir etkinliğin yapılması mükemmel bir fırsat. Kendi kültürümüzü tanıtmanın yanı sıra diğer ülkelerin kültürlerini de tanımak çok güzel” ifadelerini kullandı. Yine Kırgızistan’dan gelen Amal İsmailov Bakhtııarovich ise “Burada olduğum için gururluyum. Hep birlikte mutlu oluyoruz. Türküz, kendi bayramımızı kutluyoruz” dedi. Türkmenistan’dan gelen Abdullabek Atajanov da, “Standımızda geleneksel yemeklerimiz var. Tüm Türk halkları burada bir araya geliyor. Bunun oldukça iyi bir şey olduğunu düşünüyorum” şeklinde konuştu.