Bahçeşehir’de Eşini Vuran Şahıs Teslim Oluyor

ŞAHIS, EŞİNİ AĞIR YARALADI

Bahçeşehir’de, boşanma aşamasında olduğu eşinin yaşadığı siteye moto kurye kılığında giren bir kişi, eşini silahla vurarak ağır yaraladı. Olayın ardından şahıs, silahı kendi başına dayarken, olay yerine gelen polis özel harekat ekiplerinin şahsı ikna etme çabaları devam ediyor.

ŞAHIS POLİS EKİPLERİYLE ÇATIŞTI

Elde edilen bilgilere göre, boşanma aşamasında olan şahıs, eşinin bulunduğu siteye moto kurye kıyafetiyle girdi. Uzun namlulu silahıyla eşini göğsünden vurarak ağır yaraladı. Ardından, olay yerinden kaçmaya çalışırken polis ekiplerinin “dur” ihtarına uymayan şahıs, kaçmaya devam etti. Kendine silah dayayan kişinin, “Eşim hayattaysa teslim olacağım, değilse kendime sıkacağım” dediği öğrenildi.

POLİS EKİPLERİ OLAY YERİNDE

Olay yerine çok sayıda polis ve özel harekat ekibi sevk edildi. Ekipler, silahlı şahsın teslim olması için ikna çalışmalarını sürdürüyor. Yaralanan kadının durumunun ağır olduğu ve yapılan ilk müdahalenin ardından en yakın hastaneye kaldırıldığı belirtildi.

– İSTANBUL

Ankara Fay Hattı Aktif, Risk Yüksek

Balıkesir'deki 6.1 büyüklüğündeki depremin ardından, uzmanlar fay hatlarına dikkat çekerek, Ankara'nın zayıf yapı stoku hakkında uyarılarda bulundu. Tehdit oluşturan faylar varlığını sürdürüyor.
Aksaray’da Alkollü Araç Kullanan Sürücü Yakaladı

Aksaray'da alkollü ve ehliyetsiz sürücü Ömer E., polisten kaçarken kaza yaptı. Daha önceki kaçışları nedeniyle tutuklanan sürücü, hastaneye sevk edildi.

