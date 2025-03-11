Bahçeşehir, EuroCup Yarı Finalinde

Bahçeşehir Koleji EuroCup’ta yarı finale yükseldi.

MAÇIN DETAYLARI

Bahçeşehir Koleji, EuroCup çeyrek finalinde Sloven temsilcisi Cedevita Olimpija’yı 85-81’lik skorla yenerek yarı finale adını yazdırdı. Maç İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleştirildi. Karşılaşmayı yöneten hakemler Ioannis Foufis (Yunanistan), Robert Vyklicky (Çekya) ve Steve Bittner (Almanya) oldu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN PERFORMANSI

Bahçeşehir Koleji’nin oyuncuları arasında en dikkat çekeni Marko Simonovic, 20 sayıyla takımına önemli katkı sağladı. Tyler Cavanaugh 14, Furkan Korkmaz 10 ve Jaleen Smith 9 sayılık performanslarıyla da galibiyete etki ettiler. Başantrenör Dejan Radonjic’in yönetiminde takım, maçı kazanmayı bildi.

Cedevita Olimpija cephesinde ise, Danilo Tasic 14, DeWayne Stewart Jr. ve Devin Robinson her biri 11 sayıyla takımın skor yükünü çeken isimlerdi. Başantrenör Zvezdan Mitrovic’in takımı, ilk üç periyotta önde gitmesine rağmen, son periyotta oyun kontrolünü kaybetti.

İlk periyot, Cedevita Olimpija’nın 24-7 üstünlüğü ile geçerken, devre sonunda 46-38’lik skorla maçı sürdürdü. Ayrıca üçüncü periyotta da 65-56’lık üstünlük sağladı, ancak Bahçeşehir Koleji son çeyrekteki etkili performansıyla maçı çevirdi.