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Spor

Bahçeşehir Koleji Almanya’da Galip Geldi

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BAHÇEŞEHİR KOLEJİ GALİBİYETİ ELDE ETTİ

Bahçeşehir Koleji Erkek Basketbol Takımı, BKT Avrupa Kupası A Grubu’ndaki 8. maçında Alman ekibi Ratiopharm Ulm’u dış sahada 80-72 yenerek önemli bir başarı elde etti. Ratiopharm Arena’da oynanan karşılaşmanın ilk çeyreği, ev sahibi takımın 16-13’lük üstünlüğüyle sona erdi. Ancak Bahçeşehir Koleji, gösterdiği performansla ilk yarıyı 41-36 önde tamamlama başarısını gösterdi.

SON ÇEYREKTE GÜÇLÜ PERFORMANS

Son 10 dakikaya 56-52’lik skorla giren Bahçeşehir Koleji, maçın finalinde üstünlüğünü korudu ve karşılaşmayı 80-72’lik skorla kazandı. Bu galibiyet, Bahçeşehir Koleji’nin turnuvadaki başarı grafiklerini yukarıya taşıdı.

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