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Bahçeşehir Koleji, Dejan Radonjic ile ayrıldı

Bahçeşehir Koleji Başantrenörle Yollarını Ayırdı

BAŞANTRENER İLE ANLAŞMA AYRILIHYOR

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi ekiplerinden Bahçeşehir Koleji, başantrenör Dejan Radonjic ile olan ilişkisinin sona erdiğini açıkladı. Kulüpten yapılan duyuruda “Kulübümüze 2023-2024 yılı ortasında katılan başantrenör Dejan Radonjic ile yollarımız ayrılmıştır.” ifadesi yer aldı. Ayrıca, “Dejan Radonjic’e kulübümüze, Bahçeşehir Uğur Eğitim Kurumları ailesine ve ülke basketboluna değerli katkıları için teşekkür ediyor, kariyerinin bundan sonraki döneminde başarılar diliyoruz.” denildi.

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