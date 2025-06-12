Bahçeşehir Koleji, Marko Barac’la Anlaştı

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NDE YENİ BAŞANTRAÖR

Basketbol Süper Ligi’nde Play-Off’ta yarı final oynama başarısı gösteren Bahçeşehir Koleji, başantrenörlük pozisyonu için Adriyatik Ligi ekiplerinden Mega Superbet takımını çalıştıran Marko Barac ile sözleşme imzaladı. 2025-26 sezonu itibarıyla Bahçeşehir Koleji Basketbol Takımı’nın başantrenörü olarak görev alacak olan 36 yaşındaki Barac, 1989 yılında Belgrad’da doğdu.

KARİYER YOLCULUĞU

Barac, antrenörlük kariyerine 2009 yılında Superfund ve Kızılyıldız takımlarının altyapısında başladıkça tecrübe kazanmaya devam etti. 2013 yılında İtalya’nın Ortona takımının başantrenörlüğüne getirilen Barac, 2014-2015 sezonunda Czarni Slupsk’ta yardımcı antrenör olarak görev yaptı. 2016-2018 yılları arasında KK Torlak takımında çalıştıktan sonra, 2018-2019 sezonunda Mladost Zemun takımında başantrenörlük yaptı. 2019-2022 yılları arasında Adriyatik Ligi ekiplerinden Igokea’nın teknik ekibinde bulunan Barac, 2022 yılında geçici olarak bu takımın başantrenörlüğünü üstlendi. 2022 yazında Adriyatik Ligi takımı Mega Basket’te başantrenörlük pozisyonuna getirildi ve son 3 sezon boyunca burada görev aldı. Ayrıca geçmişte Sırbistan alt yaş milli takımlarında antrenörlük deneyimi de bulunuyor.