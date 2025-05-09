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Bahçeşehir Koleji, Mersinspor’a Yenildi

MAÇ BİLGİLERİ

Salon: Sinan Erdem
Hakemler: Mehmet Şahin, Alper Özgök, Tolga Akkuşoğlu

Takım Performansları

Bahçeşehir Koleji’nde Smith 15 sayı, Şehmus Hazer 9 sayı, Odiase 2 sayı, Cavanaugh 5 sayı, Bouteille 2 sayı, Simonovic 8 sayı, Ponitka 5 sayı, Furkan Korkmaz 9 sayı, Kenan Sipahi 2 sayı ve Göktuğ Baş 2 sayı ile mücadele etti. Mersinspor’da ise Cobbs 12 sayı, Kartal Özmızrak 5 sayı, Cruz 11 sayı, Magnay 5 sayı, Manek 5 sayı, Olaseni 1 sayı, Pineiro 3 sayı, Efianayi 15 sayı, Emre Tanışan 3 sayı ve Canberk Kuş 1 sayı ile takımına katkı sağladı.

PERİYOT SONUÇLARI

Maçın ilk periyodu 15-20, devresi ise 26-33 ve üçüncü periyodu da 43-45 şeklinde tamamlandı.

SONUÇ

Mersinspor, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 29. haftasında konuk olduğu Bahçeşehir Koleji’ni 60-59’luk skorla mağlup etti. Bu galibiyetle Mersin temsilcisi 15. kez kazanmış oldu, Bahçeşehir Koleji ise 12. kez yenilgiyle karşılaştı.

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