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Bahçeşehir Koleji, TOFAŞ’ı 86-75 Yendi

MAÇIN GENEL GÖRÜNTÜSÜ

Salon: TOFAŞ

Hakemler: Emin Moğulkoç, Duhan Köyiçi, Alper Gökçebel

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi’nin 28. haftasında TOFAŞ ile karşı karşıya geldi. Maçta, Bahçeşehir Koleji süregelen üstün performansıyla sahadan 86-75 galibiyetle ayrıldı. İlk periyotta Bahçeşehir Koleji, etkili oyunuyla 24 sayı atarak TOFAŞ’ı 16-24 geride bıraktı.

DEVRE DEĞERLENDİRMESİ

İkinci periyotta her iki takım da karşılıklı sayılar üretmeye devam etti. Bahçeşehir Koleji ilk yarıyı 44-39 önde kapattı. Üçüncü çeyrekte ise maç oldukça çekişmeli geçti. TOFAŞ, kendi sahasında Bahçeşehir Koleji karşısında 62-63’lük bir sonuç elde ederken, son çeyreğe girmeden önceki durum oldukça heyecanlıydı.

SON PERİYOTTA FİNAL

Maçın son periyodunda Bahçeşehir Koleji, üstünlüğünü koruyarak TOFAŞ’ı 86-75 mağlup etti. Bu sonuç, Bahçeşehir Koleji için önemli bir zafer olurken, TOFAŞ ise sahasında beklediği performansı yakalayamadı. Maçta öne çıkan performanslardan bazıları; Bahçeşehir Koleji’nden Massinburg’un 20 sayısı ve Cavanaugh’ın 14 sayısı oldu. TOFAŞ kanadında ise Trifunovic’in 18 sayısıyla dikkat çektiği görüldü.

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