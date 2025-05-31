Bahçeşehir Koleji, Tofaş’ı Yendi

Bahçeşehir Koleji, Tofaş’ı Play-Off Çeyrek Finalinde Geçti

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ ZAFER KAZANDI

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinin ikinci maçında Bahçeşehir Koleji, Tofaş’ı 75-65’lik skorla yenerek seride durumu 1-1’e getirdi. Heyecan dolu karşılaşma, İstanbul’daki Sinan Erdem Spor Salonu’nda gerçekleşti.

SERİNİN ÜÇÜNCÜ MAÇI BURSA’DA

Serinin üçüncü ve son maçı, 2 Haziran Pazartesi günü Bursa’da oynanacak. Maçta, hakemlik görevini Emin Moğulkoç, Özlem Yalman ve Ziya Özhoron üstlendi.

OYUNCU PERFORMANSLARI

Bahçeşehir Koleji’nde, Cavanaugh 14, Bouteille 10, Smith 11, Şehmus Hazer 6, Ponitka 9, Simonovic 6, Kenan Sipahi 6, Furkan Korkmaz 13, Odiase ve Furkan Haltalı mücadele etti. Başantrenörlüğünü Dejan Radonjic’in yaptığı takım, karşılaşmayı üstün bir performansla kazandı.

Tofaş takımında ise, Yiğitcan Saybir 12, Trifunovic 8, Reed 15, Perez 9, Bankston 5, Tolga Geçim 8, Berk Demir 7 ve Özgür Cengiz 1 sayıyla oynadı. Tofaş’ın başantrenörü Orhun Ene, takımı ile birlikte sahada mücadele etti.

MATCH DETAILS

Maçın periyotları şu şekildeydi: 1. Periyot: 11-20 (TOFAŞ lehine), Devre: 36-38 (TOFAŞ lehine), 3. Periyot: 53-50 (Bahçeşehir Koleji lehine). Bahçeşehir Koleji, son periyotta gösterdiği performansla maçı kazanmayı başardı.