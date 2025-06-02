Bahçeşehir Koleji, Tofaş’ı Yendi

Bahçeşehir Koleji, Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde Tofaş’la yaptığı 3. maçta, uzatma bölümünde elde ettiği 96-92’lik galibiyetle seride durumu 2-1’e getirerek yarı finale yükseldi.

MAÇIN DETAYLARI

Maç, Tofaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Hakemler Kerem Baki, Kaan Büyükçil ve Alper Özgök mücadeleyi yönetti. Tofaş takımında, Marcquise Reed 34 sayı, Alex Perez 21 sayı ile öne çıktı. Takımda ayrıca Yiğitcan Saybir 8, Kris Bankston 9, Tolga Geçim 4, Jaleel Steven O’Brien 7, Uros Trifunovic 5 ve Andzejs Pasecniks 4 sayı kaydetti. Tofaş’ın başantrenörü Orhun Ene oldu.

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN PERFORMANSI

Bahçeşehir Koleji kadrosunda ise Tai Odiase 13, Tyler Cavanaugh 23, Kenan Sipahi 20 sayı ile dikkat çekti. Diğer oyunculardan Jaleen Smith, Axel Bouteille 5, Mateusz Ponitka 8, Furkan Korkmaz 14, Şehmus Hazer 5 ve Marko Simonovic 8 sayı ile katkı sağladı. Başantrenör Dejan Radonjic yönetimindeki takım, maçı başarıyla tamamladı.

PERİYOTLARIN SONUÇLARI

Maçın ilk periyodu 24-14 Tofaş lehine bitti. İkinci periyotta Tofaş takımı durumu 42-38 olarak korudu. Üçüncü periyotta ise skor 61-60 Tofaş’ın üstünlüğüyle sonuçlandı. Normal süresi 85-85 beraberlik ile tamamlanan müsabaka, uzatmaya gitti ve Bahçeşehir Koleji, uzatmada 96-92’lik skorla üstün geldi.