Bahçeşehir Koleji, Tofaş’ı Yendi

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ YARI FİNALE YÜKSELDİ

Türkiye Sigorta Basketbol Süper Ligi play-off çeyrek finalinde gerçekleşen 3. maçta Bahçeşehir Koleji, uzatmalara giden karşılaşmada Tofaş’ı 96-92 yenerek seride durumu 2-1 yaptı ve yarı finale yükseldi.

MÜSABAKANIN GİDİŞATI

Karşılaşma, Tofaş’ın ev sahipliğinde gerçekleşti. Maçta görevlendirilen hakemler Kerem Baki, Kaan Büyükçil ve Alper Özgök oldu. Tofaş takımından Marcquise Reed 34, Alex Perez 21 ve Yiğitcan Saybir 8 sayıyla ön plana çıkarken, Bahçeşehir Koleji’nden Tai Odiase 13, Tyler Cavanaugh 23 ve Kenan Sipahi 20 sayıyla mücadele etti.

İlk periyodu 24-14, devreyi ise 42-38’lik skorla Tofaş önde kapadı. Üçüncü periyot sonuna gelindiğinde Tofaş 61-60 öndeydi. Normal sürede iki takım da 85-85 eşitlikle maçı tamamladı.