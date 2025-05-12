Bahçeşehir Koleji U16’da Şampiyon Oldu

BAHÇEŞEHİR KOLEJİ’NİN ŞAMPİYONLUK YÜRÜYÜŞÜ

Her yaş grubunda zirveyi hedefleyen ve altyapı yatırımlarını sürdüren Bahçeşehir Koleji, geçtiğimiz sezon ulaştığı U14 ve U18 Türkiye şampiyonluklarının ardından bu yıl da U16 Türkiye Şampiyonası’nda zafer elde etti. Türkiye Basketbol Federasyonu’nun 2024-2025 sezonu yurt içi faaliyet programı çerçevesinde, 5-11 Mayıs tarihleri arasında Denizli’de gerçekleştirilen U16 Erkekler Türkiye Şampiyonası, yoğun bir heyecanla geçiş gösterdi. Ülkenin farklı bölgelerinden gelen 16 güçlü takımın mücadele ettiği bu turnuvada, ilk sıraya yerleşen takım Bahçeşehir Koleji oldu.

YARI FİNAL VE FİNALDEKİ BAŞARILAR

Yarı finalde Fenerbahçe’yi 76-66 yenerek finale yükselen Bahçeşehir Koleji, finalde de üstün performans sergileyerek şampiyonluğu elde etti. Final maçında, A. Efes’i 78-75’lik skorla mağlup eden Bahçeşehir Koleji, U16 kategorisinde zirveye çıktı. Turnuvanın en değerli oyuncusu (MVP) seçilen ve ‘En İyi 5’ listesinde yer alan Bahçeşehir Koleji oyuncusu Ömer Alp Elitaş, hem bireysel başarısıyla hem de takım liderliğiyle dikkat çekti. Elitaş’ın performansı, Bahçeşehir Koleji’nin şampiyonluk yolculuğunda önemli bir etken oldu.

– İSTANBUL