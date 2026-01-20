Bahis Skandalında Gözler Montella’nın Yardımcısında

Türk futbolunda bahis skandalıyla ilgili yeni olaylar yaşanmaya devam ediyor. Soruşturma, futbolcuların yanı sıra hakemler, gözlemciler, temsilciler, menajerler ve teknik direktörleri de kapsayarak geniş bir boyut kazanmış durumda. TFF, bahis oynadıkları tespit edilen kişileri tek tek açıklamaya devam ediyor.

297 ANTRENÖR PFDK’YA SEVK EDİLDİ

Son olarak, TFF, Süper Lig’de görev yapmamış 297 antrenörü bahis soruşturması çerçevesinde PFDK’ya sevk ettiğini duyurdu. Yapılan açıklamada, “Türkiye Futbol Federasyonu’nca yürütülen bahis soruşturması kapsamında son 5 yılda Süper Lig harici profesyonel liglerde görev yapmış olan antrenörlerden bahis oynadığı tespit edilen kişilerin Futbol Disiplin Talimatı’nın 57. maddesi uyarınca 19.01.2026 tarihinden itibaren tedbirli olarak PFDK’ya sevk edilmesine karar verilmiştir,” ifadelerine yer verildi.

MONTEİLLA’NIN YARDIMCISI DA LİSTEDE!

PFDK’ya sevk edilenler arasında dikkat çeken bir isim de A Milli Takım Teknik Direktörü Vincenzo Montella’nın yardımcısı Serkan Damla oldu. Damla hakkında bahis oynadığına dair kanıtların kesinleşmesi durumunda, PFDK’nın vereceği cezanın netlik kazanacağı belirtildi. Damla’nın, en az 45 gün, en fazla ise 12 ay men cezası alabileceği ifade ediliyor.

