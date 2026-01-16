Bahis Soruşturmasında Eyüpspor’a Kayyum Atandı

Bahis soruşturmasında flaş gelişme… İstanbul 12. Sulh Ceza Hakimliği, yürütülen soruşturma çerçevesinde Eyüpspor Futbol Yatırımları A.Ş. dâhil olmak üzere toplamda 9 şirkete kayyum atanmasına onay verdi.

KAYYUM ATAMALARI YÜRÜTÜLECEK

Hakimlik kararı gereği bu şirketlerin yönetimleri, geçici kayyumlar aracılığıyla devralınacak. Verilen kararın, soruşturmanın kapsamı doğrultusunda alındığı ve süreç süresince denetim altında yürütüleceği ifade ediliyor.

YASAL FAALİYETLERİN SÜRECEĞİ BEKLENİYOR

Eyüpspor yönetimi ve bağlantılı şirketlerde gerçekleştirilecek kayyum atamalarının, mali ve idari denetimlerin güvence altına alınması amacı taşıdığı belirtiliyor. Bunun ardından kulüp ve şirketlerin faaliyetlerinin yasal çerçeve içerisinde devam etmesi öngörülüyor.

KAYYUM ATANAN ŞİRKETLERİN LİSTESİ

Bahis soruşturması doğrultusunda Eyüpspor ile birlikte kayyum atanan şirketler ise şu şekilde sıralanıyor: 1-) Eyüpspor 2-) Metal Filo Hizmetleri Otomotiv A.Ş. 3-) Metal Auto Motorlu Araçlar A.Ş. 4-) Bi Poliçe Sigorta Acenteliği LTD 5-) BM Grup Ticaret Gıda Otomotiv İnşaat LTD 6-) Easy Drive Filo A.Ş. 7-) Metal Oto Ticaret A.Ş. 😎 Metal Mimarlık A.Ş. 9-) Metal Havacılık A.Ş.