bahisten-pfdk-ya-25-futbolcu-sevk-edildi

ANKARASPOR-NAZİLLİ BELEDİYESPOR MAÇININ DETAYLARI

2024 yılının nisan ayının sonunda Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında bir karşılaşma gerçekleştirildi. TFF’nin YouTube kanalında canlı yayınlanan bu maçta her iki takımın da şut çekememesi ve 90 dakika boyunca sadece iki korner atışının yapılması dikkatleri üzerine çekti. Mücadelede Ankaraspor 10 faul, Nazilli Belediyespor ise 5 faul yapmış, hakem ise kart göstermemişti. Karşılaşma sonrasında Nazilli Belediyespor, ligde kalmayı garantiledi.

DİSİPLİN SEVKLERİ AÇIKLANDI

TFF, Ankaraspor ile Nazilli Belediyespor arasında oynanan maçta yaşanan gelişmeleri 1 yıl 4 ay sonra duyurdu. Ülkea Nazillispor Kulübü Başkanı Şahin Kaya’nın aralarında bulunduğu toplamda 25 futbolcu, 1 teknik sorumlu ve 2 masör “bahis oynaması” nedeniyle PFDK’lık oldu. Açıklamada belirtilen unsurlar arasında “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” de yer aldı.

Açıklanan sevk kararlarında şu hususlar öne çıktı: “16- Sincan Belediyespor Ankaraspor Kulübü’nün 28.04.2024 tarihinde oynanan Ankaraspor – Nazilli Belediyespor TFF 2. Lig-Beyaz Grup müsabakasındaki “Müsabaka Sonucunu Etkilemesi” nedeniyle PFDK’ya sevkine karar verilmiştir… 42- Teknik sorumlu Volkan Erten’in aynı müsabakadaki durumu nedeniyle de PFDK’ya sevkine karar verilmiştir.”

BAHİS OYNAMA AÇIKLAMALARI VE SONUÇLAR

Belirtilen durumlar sonrasında pek çok oyuncu ve kulüp yetkilisi için tedbirli PFDK sevkleri yapıldı. Futbolcular, muhtelif tarihlerde futbol müsabakalarına ilişkin “bahis oynaması” nedeniyle çeşitli maddeler uyarınca tedbirli olarak PFDK’ya sevk edildi. Ülkea Nazilli Kulübü ile birlikte birçok ismin başı bahis ihtimalleriyle belaya girdi. Tedbir süresi 19.08.2025 tarihinde sona erecek.