Bahrain Kralı, Suriye İlişkilerini Görüştü

BİR ARAYA GELME

Bahreyn Kralı Hamad bin İsa Al Halife, Suriye Cumhurbaşkanı Ahmed Şara ile ikili ilişkileri ve bölgedeki gelişmeleri görüştü. Bahreyn resmi haber ajansında yer alan bilgilere göre, Bahreyn Kralı Al Halife, Suriye Cumhurbaşkanı Şara ve yanındaki heyetle Sahir Sarayı’nda bir araya geldi.

DEĞERLENDİRMELER VE GÖRÜŞMELER

Liderler, görüşmelerinde ikili ilişkilerin farklı alanlarda güçlendirilmesi, bölgesel sorunlar ve bunların çözümü için gösterilen çabaları değerlendirdi. Ayrıca Suriye’deki gelişmelere odaklanan ikili, kardeş ülkenin güvenliğini ve istikrarını destekleme yollarını konuştu. Görüşmeye Bahreyn Veliaht Prensi ve Başbakan Selman bin Hamed İsa Al Halife de katıldı. Suriye Cumhurbaşkanı Şara, resmi ziyaretleri çerçevesinde Bahreyn’e geldi.