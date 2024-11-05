Bahriye’yi Çocuk Hastalığıyla Kandırdı

OLAYIN GERÇEKLEŞTİĞİ YER

Cumartesi günü, Karatay ilçesi İsmil Mahallesi Akyel Yaylası’nda trajik bir olay yaşandı. Murat Uluşan, bir yıl önce boşandığı Bahriye Kalaycı’yı “Çocuk hastalandı” diyerek arayıp evinden çıkardı. Uluşan, ardından Kalaycı’yı aracına alarak tarlaya götürdü ve burada göğsünden bıçaklayarak ağır yaraladı. Ardından, aynı bıçakla kendi boynunu da yaraladı. Olayın bildirilmesi üzerine jandarma ve sağlık ekipleri derhal olay bölgesine sevk edildi. Sağlık ekipleri, Bahriye Kalaycı’nın yaşamını yitirdiğini tespit etti.

MURAT ULUŞAN’IN DURUMU

Ağır yaralanan Murat Uluşan, ambulansla Konya Büyükşehir Hastanesi’ne götürüldü. Tedavi altına alınan Uluşan’ın, taburcu olduktan sonra ifadesinin alınacağı ve adliyeye sevk edileceği bildirildi. Bahriye Kalaycı, pazar günü İsmil Mahalle Mezarlığı’na defnedildi.

BOŞANMA VE ŞİDDET DOLU EVLİLİK

Bahriye Kalaycı’nın babası Ahmet Kalaycı, kızının evliliği süresince sürekli şiddet gördüğünü ve bu nedenle boşandığını ifade etti. Kalaycı, 3 yaşındaki torunuyla birlikte kızıyla yaşadığını belirtti. Ayrıca, velayet davasında damadının hafta sonları oğlunu görme hakkı olduğunu hatırlatarak, “Cumartesi günü çocuğu alıp götürdü. 10-15 dakika sonra kızımı ‘Çocuk hastalandı’ diyerek aradı. Ben işe gitmiştim. Kızım beni aradı, durumu anlattı ve oğlunu hastaneye götüreceklerini söyledi” diye aktardı.