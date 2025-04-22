Bahşılı’da Yardım Toplandı, Teşekkürler

BAHŞILI’DA YARDIM KAMPANYASI DÜZENLENDİ

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde, Yaşar Ertunç 4-6 Yaş Kur’an Kursu tarafından Gazze’deki ihtiyaç sahipleri için oldukça anlamlı bir yardım kampanyası gerçekleştirildi. Öğrencilerin, öğreticilerin ve velilerin bir araya gelerek “Zalime Karşı Mazlumun Yanında Maddi ve Manevi Saf Tut” sloganıyla başlattığı bu kampanya, ilçedeki hayırseverlerin de katkılarıyla büyük bir destek buldu.

KAMPANYA KAPSAMINDA 66 BİN 200 LİRA TOPLANDI

Yardım kampanyası çerçevesinde toplanan 66 bin 200 lira Türkiye Diyanet Vakfına teslim edildi. Kampanyanın sonunda İlçe Müftüsü Hasan Karataş, bu anlamlı projede emeği geçen herkese özel teşekkürlerini sundu. Gazze’deki ihtiyaç sahiplerine yönelik yapılan bu yardım, toplumsal dayanışmanın önemli bir örneğini oluşturuyor.