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Bahşılı’nda Yıldırım 6 Hayvanı Telef Etti

YILDIRIM DÜŞMESİ SONUCU HAYVAN TELEF OLDU

Kırıkkale’nin Bahşılı ilçesinde meydana gelen yıldırım düşmesi, 6 büyükbaş hayvanın telef olmasına neden oldu. 13 Haziran günü etkisini artıran sağanak yağışla birlikte yıldırımın meraya düşmesi sonucu olay gerçekleşti. Yıldırımın isabet ettiği alanda otlayan 6 büyükbaş hayvan anında telef oldu.

BÖLGEDE GÜVENLİK VE SAĞLIK EKİPLERİ GÖREVLENDİRİLDİ

Olayın hemen ardından bölgeye jandarma ve veteriner ekipleri yönlendirildi. Telef olan hayvanların sahiplerine yönelik zarar tespit çalışmaları ise başlatılmış durumda.

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