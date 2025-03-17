Bak, Milli Atıcılık Takımını Ağırladı

GENÇLİK VE SPOR BAKANI DR. OSMAN AŞKIN BAK MİLLİ ATICILIK TAKIMINI KABUL ETTİ

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Hırvatistan’da düzenlenen Avrupa Havalı Silahlar Şampiyonası’nda madalya kazanan Türkiye Milli Atıcılık Takımı ile bir araya geldi. Hırvatistan’da gerçekleşen şampiyonada 4 altın, 2 gümüş ve 2 bronz madalya kazanarak genel klasmanın zirvesinde yer almayı başaran takım, ayrıca Avrupa Gençler Havalı Silahlar Şampiyonası’nda 3 altın ve 2 gümüş madalya elde etti. Kabul, Ankara’daki Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’ın makamında yapıldı.

SPORCULAR VE TEMSİLCİLER BAKANLA BULUŞTU

Kabulde, milli sporcular Şevval İlayda Tarhan, Yusuf Dikeç, Şimal Yılmaz, Esra Bozabalı, İsmail Keleş, İlayda Nur Çürük, Elif Berfin Altun ve Tunahan Tatoğlu’nun yanı sıra Türkiye Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya ve antrenörler de yer aldı. Bakan Bak, sporcuları başarılarından dolayı tebrik ederek, “Elde ettiğiniz madalyalarla bizleri gururlandırdınız. Aynı zamanda Olimpiyat Oyunları’ndaki başarının tesadüf olmadığını da göstermiş oldunuz. Tarihte ilk kez Atıcılık Milli Takımımız Avrupa şampiyonu oldu. Bu mutluluk verici bir başarı” şeklinde konuştu.

BAKAN BAK’TAN TEŞEKKÜR VE DESTEK SÖZLERİ

Genç sporcuların gelecekte umut verdiğini ifade eden Bakan Bak, kazanılan madalyalarda emek veren tüm kulüpleri, antrenörleri ve Atıcılık Federasyonu Başkanı Murat Kocakaya’yı tebrik etti. Ayrıca, organizasyonda 3 altın ve 2 bronz madalya kazanan Şevval İlayda Tarhan’ı özel olarak kutlayarak, “İlk defa bir kadın sporcu Avrupa şampiyonasında 5 madalya birden kazandı. Tarihi bir başarı. Atıcılık sporuna olan ilgi artıyor” dedi.

SPORCULARDAN TEŞEKKÜR VE İLERİ HEDEFLER

Türkiye Milli Atıcılık Takımı, Bakan Dr. Osman Aşkın Bak’a sunduğu destek için teşekkür etti ve daha büyük başarılar elde etmek adına çalışacakları sözünü verdi. Ziyaretin sonunda, milli sporcular, Bakan Bak’a üzerinde imzalarının bulunduğu milli takım forması hediye etti.