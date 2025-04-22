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Bak, VakıfBank’ı Tebrik Etti

BAKAN BAK’TAN TEBRİK MESAJI

Gençlik ve Spor Bakanı Dr. Osman Aşkın Bak, Voleybol Sultanlar Ligi’ni şampiyon olarak tamamlayan VakıfBank’ı kutlayan bir mesaj yayımladı. Bakan Bak, mesajında “Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu’nda oynanan Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi play-off final serisi üçüncü maçında rakibi Fenerbahçe Medicana’yı yenerek şampiyon olan VakıfBank’ı tebrik ediyorum.” şeklinde ifadelere yer verdi.

FENERBAHÇE MEDICANA’YA DA BAHŞE

Teşekkür mesajında final serisinde mücadele eden Fenerbahçe Medicana’ya da başarılı performansından dolayı kutlama yaptı ve “Her iki değerli kulübümüze başarılar diliyorum.” sözlerini ekleyerek spor camiasının önemli temsilcilerine başarı temennisi sundu.

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Bakan Bak, VakıfBank’ı Tebrik Etti

Gençlik ve Spor Bakanı Osman Aşkın Bak, Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde şampiyon olan VakıfBank'ı tebrik ederken, Fenerbahçe Medicana'nın da performansını övgüyle değerlendirdi.

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