Haberler

Bak. Y. S.T. Üzerinden M.A. Tespit Edildi

BİLGİLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI

Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda; “saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.” dedi.

KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR VE GÖZALTINA ALMA

Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu çalışma sonucunda M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ardından, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama işlemi gerçekleştirildi.

ÖNEMLİ

Haberler

İzmit’te 73 Bin Makaron Ele Geçirildi

İzmit'te düzenlenen operasyonda 73 bin makaron ve 4 bin 292 paket sigara yakalandı. Olayla bağlantılı olarak 4 kişi gözaltına alındı.
Haberler

EÜAŞ, Akkuş’a 2.16 Milyar Lira Devretti

Çamlıgöze ve Koyulhisar Hidroelektrik Santralleri'nin işletme hakkı, 2.16 milyar liraya Akkuş Mimarlık İnşaat'a devredildi. Özelleştirme süreci devam ediyor.

Daha Fazlası!

Künye

Bize Ulaşın

Haberaktuel.com‘daki harici bağlantılar ve haberler ayrı bir sayfada açılır. Haber, yazı ve yorumlar yazarlarını bağlar.