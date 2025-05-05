Bak. Y. S.T. Üzerinden M.A. Tespit Edildi

BİLGİLERİN KAMUOYUNA AÇIKLANMASI
Bakan Yerlikaya, Emniyet Genel Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Daire Başkanlığı tarafından gerçekleştirilen çalışmaların sonucunda; “saldırgan S.T. adına açtığı sahte sosyal medya hesabı üzerinden, CHP Genel Başkanı Sayın Özgür Özel ve ailesiyle ilgili provokatif paylaşımlar yapan M.A. adlı şüpheli şahıs tespit edilmiştir.” dedi.
KOORDİNELİ ÇALIŞMALAR VE GÖZALTINA ALMA
Trabzon İl Emniyet Müdürlüğü ile birlikte yürütülen bu çalışma sonucunda M.A. adlı şüpheli şahıs gözaltına alındı. Ardından, Of Sulh Ceza Hakimliğince tutuklama işlemi gerçekleştirildi.