Mesut Özil’e Bursaspor daveti

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ile çektirdiği fotoğraf nedeniyle Almanya’dan büyük tepki gören Mesut Özil’e Türkiye’den davet geldi.

Bursaspor’un eski yıldızı Cedric Bakambu, sosyal medyadan Mesut Özil’e seslendi. Yıldız futbolcu, yaptığı paylaşımda “Bursaspor’a gel Mesut Özil” dedi.

2014-2015 sezonunda Bursaspor’un formasını terleten Cedric Bakambu, yeşil beyazlılarla bağlarını koparmıyor. Sosyal medya hesaplarından sık sık Bursaspor paylaşımları yapan Demokratik Kongolu forvet, bu kez de Arsenal’in yıldızı Mesut Özil’e çağrıda bulundu. “Bursaspor’a gel Mesut Özil” paylaşımında bulunan Bakambu, bu paylaşımı ile yeşil beyazlı camia tarafından büyük ilgi gördü.

TRT