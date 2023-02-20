Bakan: 1225 refakatsiz çocuk ailelerine teslim edildi

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, 1225 refakatsiz çocuğun ailelerine teslim edildiğini söyledi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, “1788 refakatsiz çocuğumuzun 1225’ini ailesine teslim ettik, 479’unun halen hastanede tedavisi devam ediyor. Çocuklarımızı çok yakından takip ediyoruz. Sadece hastanede değil, enkaz altında vefat etmiş çocuklarımızın da kimliğini tespit ederek ailelerine bilgi veriyoruz” dedi.

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Derya Yanık, Kahramanmaraş merkezli depremlere ilişkin TRT Haber’de açıklamalarda bulundu.

‘Aynı gün için iki şiddetli deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş’

Kara yoluyla ilk Adana’ya ardından Osmaniye’ye gittik. Biz hemen afet acil durum halinde arkadaşlarımız sahaya iniyorlar. Zaman zaman Ankara’ya gelip diğer deprem bölgelerine ziyaret etmeye devam ettik.

Aynı gün içinde 7,7 ve 7,6 birbirinden bağımsız bir deprem dünyanın hiçbir yerinde görülmemiş. Artçılar da devam ediyor. Büyük bir felaketle karşı karşıyayız. 99 depreminden sonra bir deprem literatürümüz var. Türkiye bir deprem ülkesi. Fay hatları olan bir ülke. Bütün faaliyetlerimizi buna göre düzenlememiz gerekiyor.

‘Kurallara uygun binalar yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun zarar görülmüyor’

Yıkılan binaların yüzde 98’i 99’dan önce yapılmış binalar. TOKİ’nin yaptığı binalarda hasar olmadığuını görüyoruz. Bu bize eğer kurallara uygun, teknik gereklilikleri binalara yaparsak deprem ne kadar şiddetli olursa olsun milletimiz zarar görmeyecek. Gerekli incelemeler, soruşturmalar da başladı. Kolonların kesildiği iddiaları var. Hatta dava konusu olduğuna ilişkin de bilgiler geliyor. Bu bir cinayettir. Bir binanın kolonlarını kestiğinizde binanın ayakta kalmasını bekleyemezsiniz. En geç 1 yıl içinde konutların inşa edilmesi, vatandaşlarımıza güvenli konutlarının inşasını ve teslimini sağlamış olacağız. Bu tür durumlarda sorumluluğu ve dikkati sadece kamuya bırakmadan vatandaşlarımızın da gerekli takibi yapmalarını hatırlatmak isterim.