Bakan: 202 bin bina acil yıkılacak

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, deprem sonrası 202 bin binanın acil yıkılması gerektiğini belirtti.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay AFAD’da açıklamalarda bulundu. Sahada hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini söyleyen Bakan Kurum, Türkiye genelinde 1 milyon 521 binanın incelendiğini açıkladı. Kurum, 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunu belirtti. Afet bölgesinde en doğru yerleşim alanlarının belirlenerek yapılaşma sürecinin yürütüldüğünü ifade eden Kurum, depremzede vatandaşlar için Şubat ayı içinde 14 bin 500 konutumuzun yapımına başlanacağını söyledi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Hatay Afet Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen “Proje Alanları Koordinasyon Toplantısı”na başkanlık etti. Toplantı ardından açıklamalarda bulunan Bakan Kurum, Hatay’ın altyapısı, sanayi alanları, tarihi ve doğal güzelliklerini içine alacak anlayışla yeniden inşa edileceğini söyledi.

Sahada hasar tespit çalışmalarının devam ettiğini belirten Bakan Kurum, “Hatay’da Defne merkezli ardından Samandağ merkezli depremler sebebiyle yeniden bu alanlarda hasar tespit çalışmalarını yürüteceğiz. Hem Antakya merkezde, hem Kırıkhan’da, hem Defne’de, hem Samandağ ilçemizde hasar tespit çalışmalarından daha önce yaptığımız az hasarlı, hasarsız veya orta hasarlı tespit edilen binalar bir kez daha incelenecek. Yeni hasar tespite göre de ilanlarımızı gerçekleştireceğiz. Tüm Türkiye’deki hasar tespitler 4 milyon 750 bin bağımsız bölümden oluşan 1 milyon 521 bin bina incelendi. Bu kapsamda 582 bin bağımsız bölüm ve 202 bin binanın acil yıkılacak, ağır hasarlı veya yıkık olduğunun tespiti yaptık. Hatay’da da 213 bin bağımsız bölümden oluşan 60 bin binanı yıkık acil yıkılacak ve ağır hasarlı oluğunun tespitini yaptık. İnşallah hasar tespitleri tamamlanması ardından net rakamı ortaya koyacağız” şeklinde konuştu.