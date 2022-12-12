Bakan: 26 ilde 468 fabrika açtık

TBMM’deki bütçe görüşmelerinde konuşan Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, 26 ilde 468 fabrika açıldığını söyledi.

Sanayi ve Teknoloji Bakanı Mustafa Varank, muhalefetin “fabrika kurulmuyor” iddialarına sayılarla cevap verdi. Varank, “26 şehirde 468 fabrika açtık” dedi.

Varank, TBMM Genel Kurulunda, bakanlığının 2023 yılı bütçesi üzerinde milletvekillerinin görüş ve eleştirilerini yanıtladı.

Yaptıkları yatırımların katma değer olarak Türkiye’ye geri döndüğünü belirten Varank’ın, “Demir çelik üretiminde Avrupa’nın 1 numarası kim? Çimento üretiminde Avrupa’nın 1 numarası kim? Düz cam üretiminde Avrupa’nın 1 numarası kim? Beyaz eşya üretiminde Avrupa’nın 1 numarası kim? Ticari araç üretiminde Avrupa’nın 1 numarası kim?” şeklindeki sorularına AK Parti milletvekilleri hep bir ağızdan “Türkiye” yanıtını verdi.

Bakan Varank, “20 yılda hiç fabrika kurulmadı.” yalanının dile getirildiğini aktararak, fabrika sayıları son 20 yılda yüksek oranda artan Malatya, Konya ve Adana Hacı Sabancı organize sanayi bölgelerinin fotoğraflarını gösterdi. Varank, “‘Türkiye’de fabrika kurulmuyor.’ diyenlere sesleniyorum, peki bunlar ne, pamuk tarlası mı? Bugün 124 OSB’de fabrika kuracak tek bir boş parsel bile kalmadı. Sadece son 1 yılda 20 yeni OSB kurduk, 33 yeni OSB kurmak için çalışmalara başladık. Bu yıl içerisinde Gaziantep’te 70, Kocaeli’de 54, Aksaray’da 41, Balıkesir’de 39, Çorum’da 25, Amasya’da 20, İzmir’de 14, Sivas’ta 11 fabrikanın açılışını yaptık. Biz 26 şehirde 468 fabrika açarken Kılıçdaroğlu musluk çeviriyordu, musluk.” diye konuştu.

Söz konusu fabrikalara ilişkin “devletin değil özel sektörün yatırımı olduğu” yönünde söylemler bulunduğunu da anımsatan Varank, “Siz hangi çağda yaşıyorsunuz? Merak ediyorum, 6’lı masanın ekonomi anlayışı ne? Liberal ekonomiden mi yana, sosyalist ekonomiden mi? Danışmanına bakarsanız neoliberal ekonomiden. Kılıçdaroğlu’na bakarsanız üçü de değil, zaten İYİ Parti’ye fikrini soran yok. Ama bugüne kadar ne vaat ettiklerine baktığınızda ne düşündükleri ortada. Ülkesindeki yatırımcıları kovalayan, ‘şirketleri batıracağını, el koyacağını’ söyleyenin, rengine coğrafyasına göre sermaye ayrımı yapanın ekonomi modeli, olsa olsa faşizm ekonomisi olur.” sözlerini sarf etti.

“Teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış”

Mustafa Varank, Türkiye’nin teknoloji açılımının bugün tüm dünyanın gündeminde olduğuna işaret ederek, şunları kaydetti:

“97 teknopark, 1567 AR-GE ve tasarım merkezi, kuluçka merkezleri, TEKMER’ler, 222 bin AR-GE çalışanı ve daha nicesi. Ama birileri gidiyor, teknolojiyi binlerce kilometre uzakta arıyor. Bu kadar zahmete ne gerek var? CHP Genel Başkanı’nın Türkiye’de kapısına dayanmadığı kurum kalmadı. Her fırsatta kameraları alıp kurumlarımızın önünde dikildi. Sayın Kılıçdaroğlu, teknolojiyi on bin kilometre uzakta arayacağına, 400 kilometre ötedeki TOGG fabrikasının, milli AR-GE kuruluşumuz TÜBİTAK’ın, inovasyon ekosistemimiz Bilişim Vadisi’nin kapısına dayansaydın ya o zaman en modern teknolojileri, en başarılı projeleri yerinde görürdün. İşte TEKNOFEST’e gittin, gençlerimizin çığır açıcı projelerini yerinde gördün ama maalesef o da fayda etmemiş. Hiçbir şey anlamamışsınız. Meğer sizin teknolojiden anladığınız Amerika ile online bağlantı kurmakmış.”

Teknolojinin geldiği noktayı anlatmak istediğini dile getiren Varank, ödemesi unutulan elektrik faturalarının online ödenebildiğini ve hamburger siparişinin de online verilebildiğini söyledi. Varank, “Aranızda öyle teknoloji uzmanları var ki Genel Kurul salonunda cep telefonundan online iskambil bile oynayabiliyorsunuz.” ifadesini kullandı.

Türk mühendislerce tasarlanıp üretilen lazer dedektör sinyal çipin fotoğrafını bir eline alarak gösteren Varank, çipin kilogram başına ihracat değerinin 388 bin dolar olduğunu bildirdi. Kılıçdaroğlu’nun ABD ziyaretinde hangi teknolojinin ön plana çıktığını soran ve diğer eline hamburger fotoğrafı alan Varank, “İşte bizim teknoloji gündemimiz, işte CHP’nin teknoloji gündemi. Evelallah aziz milletimiz 20 yıldır olduğu gibi bu iki fotoğrafın, bu iki vizyonun arasındaki farkı en güzel şekilde değerlendirecek. Türkiye’ye yarışır vizyonu Cumhur İttifakı’nın sunduğunu bir kez daha tescilleyecek.” diye konuştu