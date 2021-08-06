Bakan: 44 ilde 197 orman yangını çıktı

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, 44 ilde 197 noktada çıkan yangınlardan 185’nin kontrol altına alındığını söyledi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, yangınlarla ilgili son durumları aktararak, “44 ilde 197 orman yangını çıktı, 185’i kontrol altına alındı” açıklamasını yaparken, “Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği kurulmasının vakti geldi.” dedi. İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ise, “Sosyal medya üzerinden boş durmayanlar var tabii. Provokasyon yapmak isteyenler var. Şu ana kadar 3 bin 246 içerik tespit ettik. Bunların da 172’sine işlem gerçekleştirildi.” açıklamasını yaptı.

Pakdemirli, İçişleri Bakanı Süleyman Soylu ile Marmaris’teki AFAD Koordinasyon Merkezi’nde düzenlenen basın toplantısında, kamuoyunda yanan yerlerin ne olacağı konusunun speküle edildiğini söyledi.

Yanan yerlerin tekrar ağaçlandırılacağına dikkati çeken Pakdemirli, “Anayasa’nın 169. maddesi uyarınca yanan alanlar tekrar ağaçlandırılır ve başka amaçla kullanılamaz. Yangınlar soğutulduktan sonra en kısa sürede hasar tespiti yapılacak, yanan ağaçlar en kısa zamanda sahadan çıkartılacak ve ilk yağmurdan sonra fidan dikimi başlayacak.” diye konuştu.

Yapılacak çalışmalarla ilgili bilgi veren Pakdemirli, şöyle devam etti:

“Yanan alanların rehabilitasyonu yapılacak ve fidan dikimine hazır hale getireceğiz. Yeni ağaçlandırma, yine doğal bitki örtüsüyle de uyumlu olacak. Geleceğe Nefes Kampanyası ile toplam 252 milyon fidan; bunun aslında şöyle bir önemli var, her Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı için üçer fidan, yani 84 milyon çarpı 3, 252 milyon fidanı yıl bitmeden mutlaka dikeceğiz. Buradaki ana amacımız, ana kriterimiz, vatandaşımızla beraber, el ele sahada dikmek ama biz tabii ki orman teşkilatı olarak, burada da mümkün mertebe bu dikimleri, hem hazırlık hem de dikilmesi konusunda yardımcı olacağız.”

Pakdemirli, “Yangınlarla Mücadele Eylem Planları ve küresel ısınma, iklim değişikliğine göre birçok sürecin hem kamuda hem de bakanlığımızda revize edileceğini söylemek isterim.” ifadesini kullandı.

“Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği”

Orman köylülerinin mutlaka daha fazla desteklenmesi gerektiğini vurgulayan Pakdemirli, “Ormana daha fazla nasıl sahip çıkarız? Orman köylümüzün ormanla birlikte iç içe yaşarken daha fazla gelir, daha fazla ormanı sahiplenme konusunda da bazı adımlar atabileceğimizi söylemek istiyorum.” dedi.

Pakdemirli, sözlerini şöyle sürdürdü:

“Akdeniz Orman Yangınları Mücadele Birliği; böyle bir birliğin kurulmasının bize göre vakti gelmiştir. Çünkü akut dönemleri, bundan sonra sıcak hava ve küresel ısınmayla beraber yaşayacağımız anlaşılıyor. Akut dönemleri geçebilmek için ülkelerin kendi güçleri, yedek güçleri ve bunların ötesinde de birbirleriyle alışveriş yapabilecekleri, özellikle bu mücadele birliğinde makine, teçhizat, hava aracı paylaşılabileceği ayrıca da tabi ki eğitimlerini paylaşabileceği bir birliğin kurulmasının önemli olduğunu düşünüyoruz. Bunu, önümüzdeki günlerde de özellikle Akdeniz iklim kuşağındaki ülkelerle de paylaşıyor olacağız.”

“1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var”

Orman teşkilatının, dünyanın önde gelen kurumlarından biri olduğuna işaret eden Pakdemirli, şöyle devam etti:

“1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Kamuoyundaki tartışmaların birçoğunun uçak, helikopter ve diğer konular üzerinden gittiğini görüyorum ama bizim asıl en önemli varlığımız, en önemli mücevherimiz insan kaynağımız. 1667 noktada ilk müdahale ekibimiz var. Binlerce noktada su alma havuzlarımız var. Toplam 21 bin 90 personelimiz var ve farklı tiplerden toplam 4 bin 300’ün üzerinde yer müdahale aracımız var. Hava araçlarının toplam kapasitesi de 2002 ile karşılaştıracak olursak, yüzde 75 artışımız var. 2002’de 68 ton olan su kapasitemiz, 2021’de 119 tona çıkmış ve ilk kez İHA’ları kullanmaya başladık. Bu yine kamuoyunda pek konuşulmayan bir konu ama orman yangınlarıyla mücadelede askeri İHA’ların kullanılması konusu, Türkiye’nin ele aldığı ve dünyada bir görüşe göre birinci, bir görüşe göre ikinci. Amerika Birleşik Devletleri’nden sonra ikinci olduğumuzu kabul edelim. Hiçbir ülkede kullanılmıyor ve özellikle birçok ülkeden gelenler de, Kanada’dan eğitime gelen bir ekip ‘Neler yapıyorsunuz?’ diye sordu. Şunlar, şunlar, bir de İHA var dedik. İHA’ları gördükten sonra burada çalıştırdığınız program, modelleme, yangın tahminleme, yangınla alakalı simülasyonları gördükten sonra ‘Bizim size söyleyecek ek bir şeyimiz yok.’ dediler. Orman teşkilatımıza söylenen bu. İHA’ların kullanılması son derece önemli. Dünkü yangınlar da dahil olmak üzere tüm yangınlarda istediğimiz anda bu bilgilere ulaşmamız söz konusu. Geçen yıl bir yerde denemesini yaptık, bu yıl 9 İHA, 10 drone ve insansız helikopterleri kullanmaya başladık.”

Pakdemirli, tüm bunları yapan Orman teşkilatının hem yeşili koruma hem de yeşili artırma görevinin olduğunu dile getirerek, “Son 19 yılda 5,5 milyar fidanı toprakla buluşturan bu teşkilat, 19 yılda da orman varlığımızı 2 milyon hektar artırdı. Orman varlığında da 2015’te 46. sıradayken 2020’de 27. sıradayız. Ağaçlandırmada Avrupa’da birinci, dünyada dördüncü sıradayız. Yani orman varlığını ve yeşilini arttırma konusunda dünyada dördüncü sıradayız. Bundan sonra da bu konuda iddialı ve dünyanın en iyi ülkeleri arasında olma kararlılığımız var. Yine 2019’da Milli Ağaçlandırma Günü’nde hep birlikte buluşmuştuk. Bu, Cumhuriyet tarihinin en büyük kampanyalarından bir tanesiydi. Şimdi tekrar bu sonbaharda hep birlikte buluşmayı diliyorum.” değerlendirmesinde bulundu.