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Bakan A. Yerlikaya, 9 Şüpheli Yakalandı

İÇİŞLERİ BAKANI YERLİKAYA’DAN AÇIKLAMA

İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, ‘Sevenler’ isimli organize suç örgütüne yönelik olarak Edirne merkezli 6 ilde gerçekleştiren eş zamanlı operasyon sonucunda elebaşısı da dahil olmak üzere 9 şüphelinin yakalandığını bildirdi. Bakan, bu operasyona dair detayları sosyal medya hesabında kamuoyuyla paylaştı.

OPERASYONUN DETAYLARI

Yapılan operasyonda, N.S.’nin elebaşılığını yaptığı ‘Sevenler’ organize suç örgütüne yönelik Edirne’de ve diğer 5 ilde eş zamanlı harekete geçildi. Operasyon sırasında yapılan aramalarda 3 ruhsatsız tabanca, 2 ruhsatsız av tüfeği, 2 otomobil ile birçok pasaport elde edildi. Yakalanan şüpheliler hakkında ‘Suç işlemek amacıyla örgüt kurmak ve üye olmak’, ‘Suç gelirlerini aklama’ ve ‘Göçmen kaçakçılığı’ gibi suçlamalarla soruşturma başlatıldı.

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