Bakan: ABD ile koordine edeceğiz

Amerika Birleşik Devletleri’nin Suriye’den asker çekmesi konusunda Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu’ndan açıklama geldi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu basın temsilcileri ile yaptığı toplantıda önemli açıklamalar yaptı. Çavuşoğlu açıklamasında “Fırat’ın doğusuna bir an önce girmede kararlıyız. Münbiç’te gecikme olduğunu ABD de kabul ediyor. Tüm dünya aynı şeyi söylüyor, Türkiye gireceğim derse girer, ama ABD’nin çekilme sürecinde bunu birlikte koordine ediyoruz” dedi.

Bakan Çavuşoğlu’nun açıklamalarından satırbaşları:

2018 baş döndürücü gelişmelere sahne oldu.

Fırat Kalkanı ile bölgeye üç binden fazla Suriye’sinin dönmeye başladığını görüyoruz.

Suriye de siyasi çözüm için çalışıyoruz. Astana’nın sahada sağladığını Cenevre ile siyasi süreç için döndürmeye çalışıyoruz.

Anayasa için, ufak tefek bazı isimler için müzakereler devam ediyor.

Fırat ın Doğusu için kararlı olduğumuzu ifade ediyoruz. YPG ‘nin taciz ve tehditlerinin bize yönelik artmasından sonra, Cumhurbaşkanımızın müdehale edeceğimizi açıklamasından sonra, Suriye’den ABG çekilmeye karar verdi. Şimdi bu çekilmenin nasıl olacağı konusunda temaslarımızı askeri diplomatik düzeyde sürdürüyoruz.

Bu kararı memnuniyetle karşıladık, ABD ile yakın diyalog içinde olacağız.

Bu çekilmenin PYD nin mevcut gündemine hizmet etmemesi gerektiğini de muhataplarımıza ilettik.

TRT