Bakan açıkladı: 10 bin TL’lik yardım hesaplara yattı

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından etkilenen vatandaşlara verilecek 50 bin TL’den 10 bin TL’nin hesaplara yattığını söyledi.

Gelen son dakika haberine göre; Dışişleri Bakanı Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, Manavgat’ın Kalemler bölgesinde basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Çavuşoğlu, ‘Yangından etkilenen vatandaşlara yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık’ dedi.

Dışişleri Bakanı Mevlüt Çavuşoğlu, yangından zarar gören vatandaşın evini en geç bir sene içinde teslim edeceklerini belirterek, “Yangından etkilenen vatandaşlarımıza yapacağımız 50 bin liraya kadar olan yardımların ilk başta 10 bin lirasını hesaplarına yatırdık.” dedi.

Çavuşoğlu, Kuzey Kıbrıs Türk Cumhuriyeti (KKTC) Cumhurbaşkanı Ersin Tatar ile Antalya’nın Manavgat ilçesinde orman yangınlarından zarar gören bölgelerdeki incelemelerin ardından, Kalemler Mahallesi’nde açıklamada bulundu.

Tatar’a, yangının nasıl başladığını, şu ana kadar neler olduğunu, neler yaptıklarını anlattıklarını belirten Çavuşoğlu, Tatar’ın ziyarette personele güç veren, motive eden sözleri olduğunu söyledi. Yangının Antalya’da özellikle üç noktada devam ettiğini belirten Çavuşoğlu, şöyle konuştu:

“Manavgat’ın kuzeybatısında Taşağıl’ın kuzeyinde yukarıda devam ediyor, vadiye indiği için havadan ve karadan müdahale etmek zorlaşıyor. İbradı tarafında tepelik bölgede yangın devam ediyor. Göreceli olarak orası tehdit oluşturmuyor. Gündoğmuş merkezdeki yangın kontrol altına alınsa da Alanya Alara ve Manavgat tarafına sahile inmeye çalışan yangına havadan ve karadan müdahale ediyoruz. Rüzgar yine bugün kuvvetli. Yangınla mücadeledeki önümüzdeki en büyük engel rüzgar. Tüm imkanlarımızla arkadaşlarımız bu mücadeleyi sürdürüyor.”