Bakan açıkladı! 5 bin kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, alınacak 5 bin personel hakkında açıklama yaptı.

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Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, KPSS puanına göre toplam 5 bin personel alınacağını duyurdu.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli son dakika açıklaması yaptı. Bakan Pakdemirli 5 bin personel alınacağını belirterek, “1200 tane orman mühendisi, 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför olmak üzere toplam 5000 personel alımı yapacağız. Alımlar KPSS puanına göre yapılacak” dedi.

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, katıldığı bir canlı yayın programında soruları yanıtladı. Bakan Pakdemirli istihdam konusunda gelen soruya 5 bin personel alımı müjdesini verdi.

İşte Pakdemirli’nin açıklamalarından öne çıkan satır başları;

“1200 tane orman mühendisi 2700 orman muhafaza memuru, 800 tane memur, 300 şoför toplam 5000 personel alımı yapılacak. KPSS puanına göre yapılacak. Tek seferde yapılacak 244 bin yetiştiricimize 784 bin ton çiğ süt için 184 milyon 300 bin lira ödenecek. Litre başı desdteği 10 kuruştan 25 kuruşa çıkarmıştık. Dünyada şimdiye kadar ticarileşmiş herhangi bir elektrikli traktör yok. Biz prototipini yaptık. Ben de denedim. Seri üretime hazır.” açıklamasını yaptı.

TRT